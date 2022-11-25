تحديد موعد قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

2022-11-25 / 10:00
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هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 12 دجنبر المقبل موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2022-2023.

وذكر “الكاف”، في بيان على موقعه الرسمي، الخميس، أنه من المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور المجموعات في يوم 12 دجنبر المقبل بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).

وأوضح أنه سيتم سحب قرعة الكونفدرالية أولا ثم سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور المجموعات يوم 16 نونبر الجاري بالقاهرة، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن تأجيلها الى موعد لاحق.

وتأهل لدور المحموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا من بينها فريقا الرجاء الرياضي والوداد الرياضي (المغرب)، أما باقي الفرق فهي الأهلي والزمالك (مصر) والترجي التونسي (تونس) وفيبرز (أوغندا) والمريخ والهلال (السودان) و وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد (الجزائر) وصن داونز (جنوب افريقيا) وبيترو أتليتكو (أنغولا) وحورويا (عينيا) وسيمبا (تنزانيا) والقطن (الكامرون).

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، إلى أربعة مستويات،وهي المستوى الأول ويضم الأهلي والوداد الرياضي والرجاء البيضاوي والترجي ، فيما جاءت فرق صن داونز و الزمالك و حوريا كوناكري و بترو أتلتيكو في المستوى الثاني.

ويضم المستوى الثالث فرق سيمبا و شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و الهلال، أما المستوى الرابع فيجمع فرق القطن و المريخ و فايبرز وفيتا كلوب أو رايل كاديوجو .

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