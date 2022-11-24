ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط

هبة بريس _ الرباط

حققت السلطة المينائية طنجة المتوسط رقم معاملات قيمته 2,35 مليار درهم عند متم شتنبر ليسجل ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.

وأفادت السلطة المينائية طنجة المتوسط، في بلاغ لها، أن الاستثمارات بلغت من جهتها 544 مليون درهم، وتتعلق خصوص بالبنيات التحتية، والطرق، ومختلف الشبكات وكذا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن المديونية الموطدة فقد بلغت 10,1 مليار درهم منها 5 مليار درهم تهم اقتراض السندات، ويلاحظ حفاظها على المستوى نفسه مقارنة بنهاية سنة 2021.

ومن جهة أخرى، أفادت السلطة المينائية طنجة المتوسط أنه تمت معالجة ما يعادل 84 مليون طن من السلع عند متم شهر شتنبر 2022 بينما تمت معالجة ما يعادل 28 مليون طن منها خلال الفصل الثالث من سنة 2022

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