مطارات المغرب.. أزيد من 16,5 مليون مسافر حتى نهاية أكتوبر

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة سجلت، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 16.546.802 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 79 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه برسم الفترة من يناير إلى متم أكتوبر 2022، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 79 في المائة من المسافرين و81 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات، أي ما يعادل على التوالي 16.546.802 مسافرا و142.284 رحلة جوية على مستوى كافة مطارات المملكة.

وخلال شهر أكتوبر 2022، يضيف المصدر ذاته، سجل حجم الحركة الجوية للمسافرين بمطارات المغرب 2.191.055 مسافرا عبر 16.845 رحلة جوية، أي بمعدلات استرجاع بلغت نسبتها على التوالي، 101 في المائة و94 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وحسب المصدر ذاته، فإن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء استقبل خلال شهر أكتوبر الماضي، ما مجموعه 759.360 مسافر عبر 6.084 رحلة، تمثل 90 في المائة من الحركة الجوية للمسافرين و80 في المائة من الرحلات المسجلة خلال أكتوبر 2019.

واستقبل هذا المطار منذ بداية سنة 2022، ما مجموعه 6.176.926 مسافر عبر 54.714 رحلة، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 71 في المائة بالنسبة للفئتين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وخلال شهر أكتوبر 2022، تجاوزت عدة مطارات الحركة الجوية للمسافرين المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وتعزز الاسترجاع خلال الأشهر العشر الأولى بالنسبة لمطارات جهتي الشمال والشرق، واللتان سجلتا معدلات استرجاع أكبر أو تساوي 100 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (تطوان: 398 في المائة، وجدة: 120 في المائة، والناظور: 110 في المائة، وطنجة: 104 في المائة).

وبالمثل، سجل مطار كلميم معدل استرجاع بلغ 140 في المائة من الحركة الجوية للمسافرين المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وبالنسبة للحركة الجوية الدولية فقد سجلت 1.970.043 مسافرا، خلال شهر أكتوبر، بمعدل استرجاع بلغ 104 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وبالنسبة للحركة الجوية الدولية المسجلة منذ بداية سنة 2022، استقبلت مطارات المملكة 14.790.085 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 80 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وسجلت أسواق أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية وأفريقيا، خلال أكتوبر، معدلات استرجاع بلغت أزيد من 100 في المائة. وبالنسبة لأوروبا، التي تمثل أزيد من 84 في المائة من الحركة الجوية الدولية، سجلت معدل استرجاع بنحو 107 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2019.

وتم تسجيل خلال شهر أكتوبر الماضي 16.845 حركة جوية، مقابل 17.908 حركة مسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 94 في المائة.

من جهتها، سجلت عمليات الشحن الجوي، خلال شهر أكتوبر 2022، 5.525 طن، أي بمعدل استرجاع بلغ 66 في المائة، فيما تم تسجيل مند يناير غلى متم أكتوبر، 57.893 طن، أي بنسبة استرجاع بلغت 74 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

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