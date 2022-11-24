“فيفا” يحقق ضد هتافات جماهير الإكوادور في افتتاح المونديال

2022-11-24 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا في الهتافات التي رددتها جماهير منتخب الإكوادور خلال الفوز على قطر 2 – صفر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الأحد الماضي.

وأعلنت لجنة الانضباط بالفيفا أنها بدأت إجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري للعبة بناء على المادة 13 من ميثاق الانضباط.

وتردد أن الهتافات التي قامت بها الجماهير كانت موجهة ضد تشيلي، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإكوادور بسبب ادعاءات حول دفع منتخب الإكوادور بلاعب غير مؤهل للمشاركة، خلال تصفيات كأس العالم.

وتلعب الإكوادور أمام هولندا يوم الجمعة المقبل.

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