مودريتش: المنتخب المغربي يملك نوعية فنية مميزة

هبة بريس - وكالات

أشاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالمنتخب المغربي بعد تعادل منتخب بلاده سلبا مع “أسود الأطلس”، اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وقال مودريتش بعد المباراة التي اختير فيها كأفضل لاعب: “يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة. احترمناهم كثيرا في بعض الفترات”.

وتابع: “”كنا نبحث عن الفوز. استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة”.

وأضاف: “لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد. يجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا” في الجولة الثانية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1