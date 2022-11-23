بقمصان “الأسود” والعلم الوطني.. مغاربة يشجعون المنتخب

هبة بريس - الرباط

يُواجه المنتخب المغربي منافسه منتخب كرواتيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وقبيل المباراة المنتظرة، ظهر عدد من المغاربة مرتدين لقميص المنتخب وحاملين للعلم الوطني، بمختلف شوارع ومقاهي المملكة.

وبتفاؤل وحماس كبيرين، ينتظر المغاربة من داخل وخارج الوطن، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي، عاقدين الأمل على الأسود لإدخال الفرحة في قلوب الجماهير.

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