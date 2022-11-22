كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو رسميا..التفاصيل

2022-11-22 / 18:52
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الثلاثاء، فسخ عقد نجمه كريستيانو رونالدو، بالتراضي.

وقال النادي إنه اتفق مع رونالدو على إنهاء عقده بالتراضي، وبشكل فوري، أي أنه لم يعد لاعبا في مانشستر يونايتد.

وأضاف في بيان “يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

وكشف النادي أن البيئة الداخلية لمانشستر يونايتد تركز حاليا على عدم التأثر بأزمة رونالدو.

وأضاف “لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إشادة ليبية بـ”الدور الإيجابي” للمغرب في دعم عملية الاستقرار

إشادة ليبية بـ”الدور الإيجابي” للمغرب في دعم عملية الاستقرار

2022-11-22 / 19:03
Photo of ولادة توأمين من “أجنة مجمدة” منذ 30 عاما

ولادة توأمين من “أجنة مجمدة” منذ 30 عاما

2022-11-22 / 18:39
Photo of بعد الفوز .. ملك السعودية يمنح الموظفين إجازة الأربعاء

بعد الفوز .. ملك السعودية يمنح الموظفين إجازة الأربعاء

2022-11-22 / 18:25
Photo of مزور : المغرب أضحى أول مصدر للسيارات الشخصية

مزور : المغرب أضحى أول مصدر للسيارات الشخصية

2022-11-22 / 18:14
Photo of تركي آل الشيخ يسخر من ميسي بعد الهزيمة أمام السعودية( صورة )

تركي آل الشيخ يسخر من ميسي بعد الهزيمة أمام…

2022-11-22 / 18:08
Photo of إعتقال مواطنين إسبانيين وحجز زورق بعد إحباط عملية تهجير سري

إعتقال مواطنين إسبانيين وحجز زورق بعد إحباط عملية تهجير…

2022-11-22 / 14:18
Photo of إنزكان : حجز حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم

إنزكان : حجز حوالي 30 طن من الاسمنت المدعم

2022-11-22 / 13:20
Photo of مونديال قطر 2022 .. المنتخب الأمريكي يتعادل مع نظيره الويلزي

مونديال قطر 2022 .. المنتخب الأمريكي يتعادل مع نظيره…

2022-11-21 / 23:29
Photo of وفاة المدير الفني لقناة “ITV Sport” روجر بيرس في قطر

وفاة المدير الفني لقناة “ITV Sport” روجر بيرس في…

2022-11-21 / 23:05
Photo of صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لخفض إنفاقها العام

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لخفض إنفاقها العام

2022-11-21 / 23:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق