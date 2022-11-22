مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو رسميا..التفاصيل

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الثلاثاء، فسخ عقد نجمه كريستيانو رونالدو، بالتراضي.

وقال النادي إنه اتفق مع رونالدو على إنهاء عقده بالتراضي، وبشكل فوري، أي أنه لم يعد لاعبا في مانشستر يونايتد.

وأضاف في بيان “يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

وكشف النادي أن البيئة الداخلية لمانشستر يونايتد تركز حاليا على عدم التأثر بأزمة رونالدو.

وأضاف “لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.

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