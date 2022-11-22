بعد الفوز .. ملك السعودية يمنح الموظفين إجازة الأربعاء

هبة بريس _ متابعة

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة، بعد فوز المنتخب السعودي على منافسه الأرجنتيني في أول مباراة بمشواره في كأس العالم في قطر.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية

وجاء توجيه الملك سلمان، بعد أن اقتنص الأخضر السعودي أول 3 نقاط في مجموعته إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف واحد

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