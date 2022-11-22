المونديال ينعش سوق القريعة و مبيعات أقمصة المنتخب تحقق أرقاما قياسية

هبة بريس ـ رياضة

لا حديث في الشارع المغربي سوى عن لقاء أسود الأطلس أمام الخصم الكرواتي العنيد في افتتاح لقاءات المنتخب المغربي بمونديال قطر، و هي المقابلة التي ستجرى صباح يوم غد بداية من الساعة الحادية عشر.

و شرعت الجماهير المغربية منذ مدة في اقتناء الأقمصة الجديدة التي سيرتديها رفاق غانم سايس في المحفل المونديالي، حيث لوحظ أن هناك إقبال كثيف على اقتناء أقمصة المنتخب الوطني المغربي.

و شهد سوق القريعة وسط الدار البيضاء، باعتباره أحد أكبر و أهم الأسواق بالعاصمة الاقتصادية إقبالا كبيرا من طرف الباحثين عن اقتناء قميص الأسود و هو ما أعاد الرواج و الانتعاشة لهذا المرفق الحيوي بالمدينة.

و عمد عدد من الباعة بسوق القريعة لعرض أقمصة المنتخب الوطني، خاصة حمراء اللون، بواجهة المحلات، مع وضع عروض مغرية و تنافسية لتشجيع المواطنين على اقتناء قميص أسود الأطلس.

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