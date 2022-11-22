توقعات الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار متفرقة و انخفاض في درجات الحرارة

2022-11-22 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من مناطق الريف، السايس والغرب.

كما ستتشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الوسطى مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شرق الواجهة المتوسطية وكذا بالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، ما بين 14 و19 درجة بالقرب من السواحل، اللوكوس، شمال منطقة الغرب وبجنوب المملكة.

وستكون ذات الحرارة ما بين 08 و14 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة،خلال النهار، فستكون في انخفاض بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل الأطلسية.

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‫10 تعليقات

  2. التساقطات المطرية الأخيرة انعشت امال الفلاحين وزرعت فيهم الرحمة والخير ..

  5. الجفاف وغلاء الاسعار المواد الغذائية والمحروقات اللهم نسألك خيرا يارب العالمين..

  8. الحمد لله على هذه التساقطات المطرية ادخلت البهجة والفرح والسرور والسعادة في قلوبنا ..

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