الوكيل العام للملك يوضح ملابسات اعتقال زيان وابنه : انتهاك !!

هبة بريس _ الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن محكمة الاستئناف أصدرت، اليوم الإثنين، قرارا في حق المحامي محمد زيان، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وعن التهم التي توبع من أجلها محمد زيان، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، إلى “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.

وتضمنت التهم أيضا “بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية”.

وطبقا لمقتضيات القانون، يضيف البلاغ، “قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي سالف الذكر”.

وفي نفس الباب قال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة فرانس برس، إن محكمة الاستئناف بالرباط “أيدت هذا الحكم الاثنين رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه… لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك”.

وأوضح أنه “أدين بكافة التهم الموجهة إليه”.

كان، محمد زيان، قد أكد لفرانس برس، قبل اعتقاله أنه “لم يتلق أي إشعار بانعقاد محاكمته أمام الاستئناف”، معتبرا أنه “يحاكم بسبب آرائه”.