في الصورة نزار بركة

بركة : المغرب سيمر من حالة الإجهاد المائي

2022-11-21 / 20:13
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هبة بريس _ الرباط

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء في مداخلة برلمانية أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على المغرب الذي سيمر من حالة الإجهاد المائي إلى ندرة المياه.

حديث بركة كان في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين،والتي اكد فيها أن التقارير الدولية تؤكد انه يمكن أن يكون هنالك تراجع في الموارد المائية بالمغرب، ما بين 20 إلى 30 في المائة، بحلول سنة 2050.

وشدد الوزير انه اصبح من الضروري أن يعمل المغرب على مواجهة هذا الأمر، لذلك هناك تحيين المخطط الوطني للماء من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات، إلى جانب تحيين البرامج الجهوية حتى يكون هناك منظور شمولي في التعاطي مع هذا الوضع.

وأشار أن هناك برنامجا خاصا بالأحواض المائية الأكثر تضررا، هي التي مكنت المغرب من المرور في فترة الصيف بدون صعوبات أو انقطاعات في الماء.

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