بركة: نمر من مرحلة الإجهاد المائي إلى مرحلة ندرة المياه

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز واللوجيستيك والماء، نزار بركة، أن التغيرات المناخية سيكون لها وقع كبير على بلادنا، مشيرا الى أننا سنمر من مرحلة الإجهاد المائي إلى مرحلة ندرة المياه.

وذكر بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أنه حسب التقارير الدولية يمكن أن يكون تراجع الواردات المائية بين 20 الى 30% في أفق سنة 2050، مشيرا الى أنه سيتم العمل على مواجهة الأمر.

وأضاف الوزير قائلا “سنقوم بتحيين المخطط الوطني للماء في أفق 2050 من أجل أخذ بعين الاعتبار هذه التطورات بالإضافة الى البرامج الجهوية ليكون منظور شمولي في هذا الاطار، بالاضافة الى الإجراءات المتخذة بالنسبة للأحواض المائية الأكثر خصاصا، مد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية، ثم شراء وحدات لتحلية الميا”

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