مونديال قطر.. الفيفا تختار جيد و زوراق حكاما للفار بمباراة أمريكا و الويلز

هبة بريس ـ رياضة

إلى جانب المنتخب الوطني المغربي، ستتجه أنظار عشاق المستديرة في المغرب للحكمين رضوان جيد و عادل زوراق اللذان سيمثلان التحكيم المغربي في مونديال قطر.

و اختارت لجنة التحكيم بالفيفا، الحكمين جيد و زوراق ضمن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات المونديال القطري من غرفة الفار.

و تم تعيين رضوان جيد كحكم مساعد للفار في مباراة أمريكا و الويلز هذا المساء ، بينما سيكون عادل زوراق كمراقب داعم لحكام الفيديو من غرفة الفار، و ذلك في المباراة التي سيديرها الحكم القطري عبد الرحمان الجاسم.

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