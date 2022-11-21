الاسباني “موراتينوس” ضمن المشاركين في ندوة “البحر الأبيض المتوسط في الرهانات الجيوسياسية الجديدة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار أنشطتها العلمية والثقافية وتنفيذا لبرنامج عملها برسم سنة 2022، تنظم مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط (GERM) لقاءها السنوي حول موضوع “البحر الأبيض المتوسط في الرهانات الجيوسياسية الجديدة”، وذلك يوم الجمعة 25 نونبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بفندق لاتور حسان بالرباط.

وستشهد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي سيترأسها كل من حبيب المالكي، رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات حول البحر الأبيض المتوسط، ومنير عزاوي، المندوب الجهوي لمؤسسة هانس سايدل بالمغرب / مويتانيا، تقديم محاضرة افتتاحية من طرف السيد السفير ميغيل أنخيل موراتينوس، والوزير الإسباني الأسبق للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، حول الرهانات الجيوسياسية الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيتم خلال نفس الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون بين مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط ومعهد الأبحاث والدراسات حول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

كما سيعرف هذا اللقاء السنوي مشاركة العديد من الخبراء والباحثين المغاربة والأجانب، المتخصصين في قضايا المنطقة المتوسطية، من خلال تقديم مداخلات متنوعة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: “القوى والرهانات الجيوسياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، “الأزمات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان محيط البحر الأبيض المتوسط”، و”الشراكة جنوب – جنوب والسياسات الإقليمية المتجددة”.

وسيشكل اللقاء السنوي فرصة سانحة لمعالجة العديد من القضايا والإشكالات الراهنة المتعلقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة مفهومها اليوم، وموقعها في الرهانات الجيوسياسية العالمية الجديدة، وعلاقتها في القطبية الجيوساسية المتعددة. وستسمح المداخلات المبرمجة بمقاربة الأزمات والمشاكل التي تعرفها المنطقة، والتحديات الجيواستراتيجية والتنموية بالمنطقة الأورو متوسطية والإفريقية، ورهانات التعاون جنوب – جنوب..

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