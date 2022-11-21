إعادة انتخاب قاسم جومارت توكاييف رئيسا لكازاخستان

2022-11-21 / 10:07
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هبة بريس - وكالات

أعيد، الأحد، انتخاب رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف إثر انتخابات مبكرة شهدها هذا البلد الأكبر في آسيا الوسطى، حسبما أظهرت استطلاعات للرأي.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات فوز توكاييف (69 عاما) بحصوله على ما بين 82,2 و85,52 في المئة من الأصوات.

وقال توكاييف “لقد عبّر الشعب بوضوح عن ثقته بي”.

وكان نور سلطان نزارباييف الذي قاد كازاخستان ثلاثة عقود، أول من هنأ توكاييف على إعادة انتخابه.

وأفادت التقديرات الأولى للّجنة الانتخابية بأن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 69,43 في المئة.

وبذلك، سيتاح لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة تعزيز سلطته بعد عام أسود شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا بين أجنحة السلطة.

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