مصر.. هذة حقيقة إصابة الفنان رامز جلال بالعمى واعتزاله

هبة بريس - وكالات

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي حقيقة ما تم تداوله في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مرض الفنان رامز جلال وإصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن كل هذه الشائعات عارية تماما من الصحة حسبما ذكر في تصريحات لـET بالعربي وأن الفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه قبل ساعات.

وقال أشرف زكي: أنا مستاء ومنزعج جدا من انتشار مثل هذه الشائعات عن الفنانين، وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من مصدرها، خاصة وأنها تُثير المخاوف والقلق لأسرة الفنان نفسه.

وقالت الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا توجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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