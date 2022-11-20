جدل في تونس بعد انحناء سُعيّد لماكرون

2022-11-20 / 18:54
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هبة بريس - وكالات

أثارت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد وهو بصدد “الانحناء” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا واسعا في تونس.

وقد تم تسويق الصورة من قبل الإعلام الفرنسي على أنها محاولة من سعيد للتعبير عن شكره لفرنسا بعد منحها لبلاده قرضا بقيمة 200 مليون دولار.

وتداولت الصحافة الفرنسية صورة لسعيد وهو يقوم بالانحناء لماكرون خلال استقباله في قمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة، حيث عنون موقع قناة “بي إف إم”: “تونس: قرض بقيمة 200 مليون يورو من فرنسا”، مشيرا إلى أن القرض سيساعد تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مع تجاوز ديونها الدولية عتبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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‫3 تعليقات

  1. تيس سعيد مستعد لأكثر من ذالك فقد أسقط بلده في الحضيض و جعلها تشحذ المال و تبيع المواقف من أجل دراهم معدودات و القادم أدهى و أعظم.

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