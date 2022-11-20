هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة بقوة 4.1 درجات في بومرداس الجزائرية

2022-11-20 / 15:42
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هبة بريس _ وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.1 على سلم ريشتر، اليوم الأحد، ولاية بومرداس الكائنة على بعد 50 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة.

وحدد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية مركز الهزة على بعد 22 كيلومترا شمال منطقة “رأس جنات”.

ولم يتم البلاغ حتى الآن عن وجود خسائر مادية أو بشرية، بينما كانت ولاية بومرداس شهدت زلزالا مدمرا، في 21 ماي 2003، بشدة 6.8 درجات على سلم ريشتر، تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 ألف شخص وتضرر وانهيار أكثر من ألف مبنى.

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