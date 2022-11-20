انتخاب احجيرة أمينا عاما جهويا لحزب “البام” لولاية ثانية بجهة فاس مكناس

فاس – هبة بريس

انتخب البرلماني محمد حجيرة برلماني عن إقليم تاونات، لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، وذلك خلال المؤتمر الجهوي المنعقد يوم أمس السبت بمدينة فاس.

وقد حصل احجيرة على 1500 صوت من مجموع اصوات المؤتمرين مقابل 30 صوت لمنافسه عماد عبدالمومن.

المؤتمر الذي حضره الامين العام لحزب البام عبداللطيف وهبي ، عرف مشاركة ثلة من الضيوف في الحفل الافتتاحي يمثلون أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي.

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