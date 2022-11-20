مونديال قطر ..إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة

هبة بريس _ وكالات

أقلعت اليوم الأحد أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين تل أبيب والدوحة، على هامش انطلاق أولى مباريات كأس العالم لكرة القدم على ما أكد مصور وكالة فرانس برس.

وأكدت شركة الخطوط الجوية القبرصية توس إيروايز لفرانس برس، أنها حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الطيران المدني القطرية لتسيير ست رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة وست أخرى في الاتجاه المعاكس.

وغادرت الرحلة صباح الأحد من مطار بن غوريون في تل أبيب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات إن “التاريخ صنع” مع “أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والدوحة”.

قطر هي أول دولة خليجية أقامت علاقات تجارية مع إسرائيل في عام 1996، إلا أنه في عام 2000 تم إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وانقطعت العلاقات بين البلدين في عام 2009 بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتدعم قطر حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

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