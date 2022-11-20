بعد تأكيد غيابه عن المونديال .. بنزيمة يوجه رسالة مؤثرة

2022-11-20 / 12:40
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المنتخب الفرنسي رسميا غياب أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة عن صفوف منتخب “الديكة” في كأس العالم قطر 2022 بسبب إصابة تعرض لها.

وقال بنزيمة في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “لم أستسلم في حياتي أبدا ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما”

وأضاف بنزيمة “الأنسب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة منتخبنا لتحقيق الأفضل في كأس العالم .. شكرا لكم على كل رسائل الدعم التي وصلتني”

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