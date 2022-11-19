فتح باب الترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ابتداء من اليوم

هبة بريس - و م ع

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ14 لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، عن فتح باب الترشح للأمانة العامة للحزب ابتداء من السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل.

وقال السيد السنتيسي، خلال ندوة صحفية السبت، 19 نونبر 2022، بالرباط خصصت لتقديم مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ14 للحزب المزمع عقده يومي 25 و26 نونبر الجاري، إنه “ابتداء من تاريخ اليوم 19 نونبر ستنطلق ترشيحات الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، والتي ستستمر إلى غاية الثلاثاء 22 نونبر، ليعلن عن النتائج خلال اليوم ذاته في جو ديمقراطي وشفاف “.

وشدد على أن مناضلي ومناضلات حزب الحركة الشعبية يسعون جاهدا لإنجاح المؤتمر باعتباره “محطة سياسية مفصلية في تاريخ الحزب لتأهيل مشروع مجتمعي متكامل”، لافتا إلى أن لقاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم هو مناسبة للمصادقة على الاقتراحات الواردة من قبل لجنة القوانين والأنظمة وكذا لجنة البرامج والأرضية.

ونوه، بهذه المناسبة، بعمل اللجن الفرعية عموما، سواء من حيث المواضيع التي تم التطرق إليها، المتعلقة بالعمل السياسي، والأفكار المجتمعية، وكذا احترام الآجال المحددة لتقديم التقارير، معربا عن اعتزازه “بروح التعبئة والانخراط المسؤول والجدي لجميع رؤساء وأعضاء اللجن على تفانيهم في العمل الجاد لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والمفصلية في تاريخ الحزب “.

ومن جهته، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، أن لقاء اليوم جاء لتقديم المخرجات والخلاصات العامة التي قامت بها اللجنة التحضيرية عبر فروعها ولجانها الفرعية استعدادا لمؤتمر الحزب الـ 14.

ولفت إلى أنه “بعد عرض الأشغال التي قامت بها اللجان الفرعية والتي نالت المصادقة، نحن اليوم في إطار لجنة موسعة لتكون المصادقة النهائية بهدف رفع هذا العمل إلى المؤتمر الوطني الذي سيقول كلمته الأخيرة “.

وخلص السيد العنصر إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اشتغلت بصفة مستقلة عن الأمانة العامة وكافة أجهزة الحزب، مسجلا أهمية العمل الذي قامت بها في سبيل انجاح المؤتمر.

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