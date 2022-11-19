رئيس إندونيسيا: “المغرب شريك مهم لبلدنا”

2022-11-19 / 11:06
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس جوكو ويدودو، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم حكومة وشعب إندونيسيا عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالهناء لجلالة الملك، وبالازدهار للشعب المغربي.

وقال الرئيس الإندونيسي إن “المغرب شريك مهم لإندونيسيا في مجال التعاون بمنطقة شمال إفريقيا”، مؤكدا أن الجهود المشتركة التي بذلت خلال السنوات الماضية أثمرت عن إنجازات مهمة على مستوى العلاقات الثنائية.

وأضاف السيد جوكو ويدودو: “إن بلدينا ليسا فقط مجرد صديقين مقربين تربطهما الثقة المتبادلة، وإنما أصبحا أيضا شريكين جيدين لهما منافع مشتركة”.

وبعد أن أبرز الرئيس الإندونيسي الأهمية الكبرى لتطوير العلاقات الثنائية، اغتنم هذه الفرصة ليجدد التأكيد على استعداده للعمل سويا مع جلالة الملك من أجل الارتقاء بالصداقة القائمة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

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