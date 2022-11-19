زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام أسلحة نوويّة

2022-11-19 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وباستخدام القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ “ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة”.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، الجمعة.

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‫8 تعليقات

  3. امريكا سبب ما يعيشه العالم وتعاقب من لا يسير في نهجها لكن دورها ات لا محال له..

  5. كيم يونغ لون الملقب بالمجنون الذي يمتلك رؤوسا نووية قادرة على ارجاع العالم للعصر الحجري..

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