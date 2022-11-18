أذربيجان تقرر فتح سفارة في تل أبيب

2022-11-18 / 18:45
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هبة بريس _ متابعة

رحبت إسرائيل الجمعة بقرار الافتتاح المرتقب في تل أبيب لسفارة أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية والتي حافظت الدولة العبرية على علاقات معها لمدة 30 عامًا وتعد أحد موردي الأسلحة الرئيسيين لها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “البرلمان الأذربيجاني اتخذ قرارا تاريخيا بفتح سفارة في تل أبيب”، دون تحديد تاريخ لذلك.

واضاف البيان أن السفارة ستكون اولى السفارات الخاصة بدولة أغلبية سكانها وحكومتها من الشيعة.

ورحّب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بقرار البرلمان الأذربيجاني.

وقال في بيان صدر أيضا باللغة العربية “تُعتبر أذربيجان شريكة هامة لإسرائيل وبيتا لإحدى الجاليات اليهودية الكبرى في العالم الإسلامي”

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