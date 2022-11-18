بي إن سبورتس: سنبث 22 مباراة في مونديال قطر على القنوات المفتوحة
هبة بريس _ وكالات
ستنقل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس الجمعة.
وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي “سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.
وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.
وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة أي نحو ثلث المباريات على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.
وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.
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20 تعليقات
بزز منها الفيفا كتفرض عليها تنقل 22 مباراة على المفتوح مباراة الافتتاح و النصف و النهائي و باقي المباريات تختارهم القناة
راه الفيفا لي كتفرضها على القنوات تنقل 22 ماتش أما كون عولتي على الخليفي انقل ليك لماتشات بقيتي تماا
بادرة طيبة لكن هذا لن ينسينا في الاحتكار الذي قامت به في جميع التظاهرات و البطولات.نقل مباريات العرب في كاس العالم لن يكلفهم أي خسائر لانه ليس لطف منهم إنما هو حق من الحقوق.
سواء نقلوه في المفتوحة ولا المشفرة ، حلاوة الفراجة في القهوة بوحدها
راه فكل مونديال الفيفا كاتبزز عليهم ينقلوا 22 مباراة مجانا منها الافتتاح والنهائي داكشي لاخر هي كاتختار
الحمد لله على نعمة روتور 😂😂
الله اعز ZDF وdas ماتشات فابور والتعليق الماني بلا داك صداع الراس ديال الشوالي
واخا هكاك تفريجة فالقهوة ماشي هي دار و بوحدك
كل نسخة كيديروها عندهم الحق ف 22 ماتش فابور
المغرب ماغاديش يدوزوه كيما العادة غادي تنقلوم الرياضية TNT الأرضية فحال روسيا
حتى المونديال اللي فات معظم مبارياته نقلت مجانا على bein
لا غير ديال منتخب الجزائر
هاد الشي جاري به العمل في جميع البطولات السابقة لكأس العالم
را كل نسخة كدير هكا ماشي شي حاجة جديدة وكينقلو غا لماتشات المحشرين لي ماباغي تا حد يتفرج فيهم
22 مباراة على المفتوح منها مباراة في النصف و الترتيب و النهائية و ماشي اول مرة الفيفا كاتفرض عليها تنقلهم مجانا
يمكن غير مباريات ديال الجزائر ومصر وإيطاليا
غير الا كانت الرياضية غدير بحال مونديال روسيا تدير ليهم النقل الارضي بلاش، اللهم ف تعليق ديال بن سبورت، و لا الحموضة ديال الرياضية.
الله يخلف على سيرڤر وأسطرا ❤️
راه اصلا ديما كاينقلو 22 ماتش او المغرب ماغاينقلوهاش حيت غايعطيو الحقوق للبث الارضي ديالنا بحال روسيا غاينقلو غير قطر او سعودية
على حساب المعلومات لي عندي ماتشات ديال المنتخب الجزائري فقط هي التي ستنقل على القنوات المفتوحة