“الفيفا” يعلن حظر قطر بيع الكحول في ملاعب المونديال ومحيطها

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يتم السماح ببيع المشروبات الكحولية، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم بداية من الأحد المقبل، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.

وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني، إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية.

ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب وراء الحظر الذي يمثل عدولا عن قرار سابق يسمح ببيع تلك المشروبات في المنشآت الرياضية التي ستستضيف البطولة.

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