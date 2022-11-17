إجهاض محاولة لتهريب 357 كلغ من المخدرات من ميناء البيضاء

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فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، وذلك لتوقيف المتورطين في محاولة تهريب 357 كيلوغراما من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن حاوية كانت موجهة للتصدير انطلاقا من ميناء الدار البيضاء.



وكانت إجراءات المراقبة الحدودية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء، مدعومة بالكلاب المدربة للشرطة، قد أجهضت محاولة تهريب 357 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل شحنة من بطاريات السيارات الموجهة للتصدير نحو إحدى دول منطقة الشرق الأوسط.

وتتواصل عمليات البحث والتفتيش من أجل رصد المستودع الذي تم استخدامه لشحن المخدرات المحجوزة، كما يجري حاليا إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه العملية الإجرامية.

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