القنيطرة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، مساء يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و40 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة خمسة مرشحين للهجرة السرية كان يتم إيواؤهم بداخل أحد المنازل بمدينة القنيطرة.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل المنزل المذكور عن حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين، علاوة على سيارتين إحداهما نفعية و17 حاوية تضم 340 لترا من المحروقات.

وقد تم إخضاع المنظمين والمرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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