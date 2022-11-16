من داخل المحكمة.. “طوطو” يهدد صحفيين ويصفهم ب”أبناء العاهرات”

2022-11-16 / 16:45
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هبة بريس - الدار البيضاء

يبدو أن مغني الراب طه فحي الملقب ب”الغراندي طوطو”، يظن نفسه فوق القانون بتطاوله في كل مناسبة على رجال الإعلام والقضاء دون حسيب أو رقيب.

الرابور المغني الذي مثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في ثاني جلسات محاكمته بتهم السب والقدف والتهديد، ضد الصحفي محمد التيجيني، استغل المناسبة للتهجم لفظيا وجسديا على الصحفيين، كما لم يتردد في سب الذات الالهية.

الرابور الذي حضر للمحكمة مرفوقا ببعض أصدقائه وجه للصحفيين والمصورين الحاضرين وابلا من عبارات السب والشتم واصفا إياهم ب”أبناء العاهرات”، كما أقدم أحد مرافقيه على التهجم على مصور صحفي بالضرب.

وهدد الرابور الصحفيين والمصورين المتواجدين بداخل المحكمة وعلى مرأى ومسمع من بعض رجال الأمن والقضاء، بالتصفية الجسدية، في حال تصويره أو نقل أطوار محاكمته للرأي العام.

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‫2 تعليقات

  1. عطيو للسيد التساع او ديوها في مشاكل المواطنين واش ما عندنا ما يدار نقابلو طوطو

  2. حتالة اخذ اكثر من حجمه الاعلام هو من يكبر الشان لبوجعران هذا شخص منحرف يجب اعادة تربيته

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