طنجة.. مصرع عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي

2022-11-16 / 14:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت عاملة نظافة ، مصرعها اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من الطابق الثاني بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد لفظت الهالكة أنفاسها الأخيرة بالمسشتفى الجهوي محمد الخامس، رغم الاسعافات التي قدمت لها من أجل انقاذ حياتها .

الهالكة التي تشتغل لاحدى شركات النظافة والتعقيم المتعاقدة مع المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، كانت بصدد تنظيف أرضية الطابق الثاني قبل ان تسقط في بهو المؤسسة الاستشفائية .

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