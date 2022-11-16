طنجة.. مصرع عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي
هبة بريس - مكتب طنجة
لقيت عاملة نظافة ، مصرعها اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من الطابق الثاني بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد لفظت الهالكة أنفاسها الأخيرة بالمسشتفى الجهوي محمد الخامس، رغم الاسعافات التي قدمت لها من أجل انقاذ حياتها .
الهالكة التي تشتغل لاحدى شركات النظافة والتعقيم المتعاقدة مع المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، كانت بصدد تنظيف أرضية الطابق الثاني قبل ان تسقط في بهو المؤسسة الاستشفائية .
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