في بيانها الختامي.. قمة العشرين: ندين بشدة الحرب على أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أدانت “معظم” أكبر 20 اقتصادا في العالم الحرب في أوكرانيا.

وقالت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي اليوم الأربعاء إن الحرب الأوكرانية الروسية أضرت بالاقتصاد العالمي، وفاقمت الهشاشة التي يعاني منها في الأساس.

كما حذرت من التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في الصراع، وفقًا للبيان الختامي الذي اتفق عليه القادة.

إلى ذلك، رحب قادة المجموعة بمبادرة البحر الأسود للحبوب، لافتين إلى أهمية تمديدها.

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