تحدي القراءة .. الوزير بنموسى يزور المدرسة الفائزة

هبة بريس _ متابعة

قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 15 نونبر، بزيارة إلى مدرسة المختار جزوليت الابتدائية الحائزة على لقب أحسن مؤسسة تعليمية في مسابقة تحدي القراءة العربي 2022، في دورتها السادسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022.

وأشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذه الزيارة، هي من أجل تهنئة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية المتفوقة على تحقيقهم التميز القرائي على المستوى العربي، وذلك بفضل جهودهم وتأطير وتشجيع وتحفيز أستاذاتهم وأساتذتهم، مما مكنهم من امتلاك المهارات القرائية والكفايات اللغوية والمعارف التي تيسر الارتقاء والنجاح المدرسي.

و التقى شكيب بنموسى الأطر التربوية والإدارية وممثلي جمعية أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ بالمؤسسة، والذين عبروا عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي حققته مؤسستهم، بفضل تظافر جهود الجميع، خصوصا مع المستجد الذي عرفه هذا الموسم الدراسي، والمتعلق بإرساء مكون القراءة ضمن الأنشطة الاعتيادية داخل المؤسسات التعليمية، والمنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.

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