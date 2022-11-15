وهبي : المغرب تقدم بخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

2022-11-15 / 19:09
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب قدمت له 300 توصية في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، تتعلق بقضايا المرأة والعنف ضد النساء والإعدام، إضافة إلى بعض الأشياء الغريبة التي تهم قضية الوحدة الترابية.

جاء كلام وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء والتي قال فيها ” لانقبل حقوق الإنسان عندما يكون فيها مساس بوحدة الدولة، ولا يمكن أن نقبل أن تستخدم القضية الوطنية لتسجيل مواقف في قضايا حقوق الإنسان”.

وقال وهبي أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قال له إن المغرب يشكل نموذجا في المنطقة الإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

وكشف أن المغرب وافق على العديد من التوصيات وخطا خطوات عديدة في مجال حقوق الإنسان ولذلك يتعرض للنقد، مضيفا “سفراء أخبروني أنهم يخافون على هذا النموذج أن يضيع أو يفشل”.

وتابع وهبي بالقول “إمارة المؤمنين احترام حقوق الإنسان والحريات كلها نموذج يريدون الحفاظ عليها حتى يتم تقديمها للعالم لذلك الجميع ينتقدنا ويراقبنا”.

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