مرة أخرى..تأجيل البت في ملف حامي الدين

2022-11-15 / 18:10
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هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البث في قضية عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 21 فبراير 2023، بعد جلسة اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل الجلسة رقم 19 في مسلسل محاكمة حامي الدين، بسبب إضراب المحامين عن العمل احتجاجا على إجراءات قانون المالية.

وقد تمسك حامي الدين بضرورة حضور دفاعه وهو ما استجابت له هيئة الحكم.

ووصل حامي الدين إلى المحكمة مرفوقا بكل من المحامي الدكتور عبد اللطيف الحاتمي من هيئة المحامين بفاس، والاستاذ عمر حالوي من هيئة المحامين بفاس.

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