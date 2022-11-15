الكاف: تأجيل إجراء قرعتي دوري الأبطال و الكاف إلى موعد لاحق

2022-11-15 / 16:56
0
هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2022-2023، إلى موعد لاحق.

وكان من المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور المجموعات يوم 16 نونبر الجاري بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، في بيان على موقعه الرسمي، أنه إذ يعتذر عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير، فإنه سيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ وتوقيت إجراء هذه القرعة.

يذكر أنه تأهل لدور المحموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 16 فريقا من بينها فريقا الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي من المغرب، أما باقي الفرق فهي الأهلي والزمالك (مصر) والترجي التونسي (تونس) وفيبرز (أوغندا) والمريخ والهلال (السودان) و وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد (الجزائر) وصن داونز (جنوب افريقيا) وبيترو أتليتكو (أنغولا) وحورويا (عينيا) وسيمبا (تنزانيا) والقطن (الكامرون).

وذكر (كاف) أن موقف فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطي) ورايل كاديوجو ( بوركينا فاسو) ما زال معلقا.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، إلى أربعة مستويات،وهي المستوى الأول ويضم الأهلي والوداد الرياضي والرجاء البيضاوي والترجي ، فيما جاءت فرق صن داونز و الزمالك و حوريا كوناكري و بترو أتلتيكو في المستوى الثاني.

ويضم المستوى الثالث فرق سيمبا و شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و الهلال، أما المستوى الرابع فيجمع فرق القطن و المريخ و فايبرز و فيتا كلوب أو رايل كاديوجو .

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لاعب ريال مدريد يخصص أرباح كأس العالم لعلاج 11 طفلا

لاعب ريال مدريد يخصص أرباح كأس العالم لعلاج 11…

2022-11-15 / 18:19
Photo of حكيمي: “سنبذل قصارى جهدنا لتشريف بلادنا” في المونديال

حكيمي: “سنبذل قصارى جهدنا لتشريف بلادنا” في المونديال

2022-11-15 / 17:43
Photo of أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

2022-11-15 / 13:50
Photo of إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

2022-11-14 / 22:59
Photo of مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

2022-11-14 / 18:21
Photo of نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى

نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته…

2022-11-14 / 15:19
Photo of مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

2022-11-14 / 13:29
Photo of أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج دعواتكم

أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج…

2022-11-14 / 12:30
Photo of ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

2022-11-14 / 12:14
Photo of مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

2022-11-14 / 10:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق