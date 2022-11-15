صورة تعبيرية

مصر.. “تراكم الديون” يدفع زوجين للانت_حار

2022-11-15 / 12:25
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هبة بريس - وكالات

أقدم زوجان مصريان على الانتحار باستخدام حبة الغلة السامة بسبب تراكم الديون.

واقعة الانتحار شهدتها قرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية في دلتا مصر.

وبحسب شهود عيان، فإن أهالي القرية فوجئوا بالزوجين يخرجان من منزلهما مهرولين طالبين المساعدة بعد تناولهما الحبة السامة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة قبل وصولهما إليها.

وأوضح شهود عيان أن الزوج متقاعد وزوجته ربة منزل، ولديهما 6 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأن تراكم الديون عليهما وعدم قدرتهما على سدادها أو الإنفاق على أبنائهم دفعتهما للانتحار.

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