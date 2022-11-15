رئيس الفيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المونديال

هبة بريس - وكالات

دعا السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، تزامنًا مع إقامة مونديال 2022 في قطر الذي ينطلق الأحد، معتبرًا أن الرياضة يمكن أن تجمع الناس.

قال إنفانتينو في كلمة ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في بالي في إندونيسيا، إن المونديال يمكن أن يكون بمثابة “حافز إيجابي” في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ تسعة أشهر.

وقال في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين “أناشدكم جميعًا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم”.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار يمكن “إقامة بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار”.

وبعد أن وصف كرة القدم بأنها توحّد الشعوب، أشار إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018 وأن أوكرانيا تتقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.

تابع في هذا الصدد “لسنا ساذجين للاعتقاد بأن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم”، لكنه أكد أنها “منبر فريد”، حيث من المتوقع أن يشاهدها ما يقدر بخمسة مليارات شخص- أكثر من نصف البشرية- عبر شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم، مضيفًا “دعونا ننتهز هذه الفرصة لفعل كل ما في وسعنا للبدء في وضع حد لجميع النزاعات”.

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