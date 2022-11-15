ممثلة مغربية تكشف تفاصيل نجاتها من انفجار اسطنبول

هبة بريس

كشفت الممثلة المغربية هدى صدقي، عن تفاصيل نجاتها من الانفجار الذي هز ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.

الفنانة هدى صدقي، ذكرت في مقطع مصوّر نشرته على خاصية “الستوري” في إنستغرام، أنها تتواجد بدولة تركيا لقضاء عطلة قصيرة رفقة إحدى صديقاتها.

وتابعت أنها نجت من الانفجار الإرهابي الذي هز ميدان تقسيم، مشيرة إلى أنها كانت تتواجد بنفس المنطقة التي شهدت العمل الإرهابي الخطير.

وشددت الفنانة المغربية، أنها بصحة جيدة، مطمئنة أقاربها ومتابعيها وجمهورها على حالتها ووضعها حاليا.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1