حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير إسطنبول

هبة بريس _ وكالات

نفى “حزب العمال الكردستاني”، اليوم الإثنين، أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هزّ شارع الاستقلال في إسطنبول، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت المجموعة التي تعتبرها تركيا “إرهابية”، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء، إن “شعبنا والأشخاص الديمقراطيين يعلمون عن كثب أننا لسنا على صلة بهذا الحادث، وأننا لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر، وأننا لا نقبل أعمالاً تستهدف مدنيين”.

كذلك، نفت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة أميركياً والتي تُعد وحدات حماية الشعب الكردية أبرز فصائلها، أي علاقة لها بتفجير إسطنبول الذي أسفر الأحد عن مقتل ستة أشخاص، وفق ما أعلن قائدها العام مظلوم عبدي.

وكتب عبدي، في تغريدة: “إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أي علاقة بتفجير اسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك”، مضيفاً: “نعبّر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل.

وكانت أنقرة قد حملت حزب العمال الكردستاني مسؤولية التفجير الذي هز، أمس الأحد، شارع الاستقلال في منطقة تقسيم، وسط إسطنبول، بينما أعلنت عن اعتقال المشتبه بها.

وكان وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو قد اتهم، خلال مؤتمر صحافي عقده في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، حزب العمّال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير، الذي أسفر عن ستّة قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى.

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