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وزير الفلاحة: الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود منخفض

2022-11-14 / 17:08
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هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاستعدادات والتدابير المتخذة قبيل انطلاق الموسم الفلاحي.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه بالنسبة لتدبير مياه السقي فهذا الموسم ينطلق بمخزون سدود جد منخفض وجل السدود تتوجه للماء الشروب.

وأضاف الوزير، أن حقينة السدون تبلغ 3.2 مليار مكعب بهذه السدود، و600 مليون متر مكعب ستخصص للسقي، مشيرا إلى أن المساحة الفلاحية المتوقع سقيها وطنيا تبلغ 417 الف هكتار من مجموع مليون و600 الف هكتار المسقية في السنوات العادية.

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