البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يصنف روسيا “دولة إرهابية”

2022-11-14 / 12:54
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هبة بريس - وكالات

قال حزب الشعب الأوروبي، أكبر فصيل في البرلمان الأوروبي، إنه في الجلسة الكاملة، التي تبدأ في ستراسبورغ في 21 نوفمبر، يعتزم النواب التصويت على قرار من شأنه أن يصف روسيا بأنها “دولة إرهابية”.

وجاء في الوثيقة: “في الأسبوع المقبل سنصوت على قرار يصنف روسيا كدولة إرهابية”.

قرارات البرلمان الأوروبي حول قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة، لكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.

في الوقت نفسه، لم يتم نشر أي مسودات لمثل هذا القرار على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، صرح حزب الشعب الأوروبي أنه يعارض بشكل قاطع مشاركة روسيا في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي.

وقال في بيان: “قبل بدء قمة مجموعة العشرين في بالي، أعربت مجموعة حزب الشعب الأوروبي عن معارضتها الشديدة لوجود روسيا في محادثات زعماء مجموعة العشرين”. وبحسب راسا يوكنيفيتشيني، نائب رئيس فصيل البرلمان الأوروبي، فإن حزب الشعب الأوروبي لا يرى إمكانية مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماعات في بالي.

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