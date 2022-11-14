أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج دعواتكم

2022-11-14 / 12:30
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هبة بريس

أكد أب اللاعب الدولي المغربي امين حارث بأن الاصابة التي تعرض لها ابنه مع فريقه مارسيا ضد موناكو صعبة للغاية وستحرمه من الحضور في مونديال قطر 2022 .

وقال اب حارث في تصريح صحفي بأن اصابة ابنه خطيرة على مستوى الركبة وسيخضع لعملية جراحية ستحدد مدة غيابه عن الميادين , وبالتالي لن يتمكن من حمل قميص المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم .

وتحدث اب حارث عن حالته النفسية , بحيث وصفها بالصعبة للغاية , فبعدما كان يهيئ نفسه للسفر للمشاركة في كأس العالم بات يجهز نفسه لإجراء عملية جراحية ستحدد مساره الكروي , وطالب المغاربة الدعاء له في هذه المحنة .

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