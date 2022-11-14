أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج دعواتكم
هبة بريس
أكد أب اللاعب الدولي المغربي امين حارث بأن الاصابة التي تعرض لها ابنه مع فريقه مارسيا ضد موناكو صعبة للغاية وستحرمه من الحضور في مونديال قطر 2022 .
وقال اب حارث في تصريح صحفي بأن اصابة ابنه خطيرة على مستوى الركبة وسيخضع لعملية جراحية ستحدد مدة غيابه عن الميادين , وبالتالي لن يتمكن من حمل قميص المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم .
وتحدث اب حارث عن حالته النفسية , بحيث وصفها بالصعبة للغاية , فبعدما كان يهيئ نفسه للسفر للمشاركة في كأس العالم بات يجهز نفسه لإجراء عملية جراحية ستحدد مساره الكروي , وطالب المغاربة الدعاء له في هذه المحنة .
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