المسيرة الخضراء.. مغاربة فاريزي يجددون دعمهم الثابت لجميع القضايا العادلة للمملكة

2022-11-14 / 09:24
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عبد اللطيف الباز - مواكبة

في جو من الفخر والاعتزاز أقامت رابطة الجالية المغربية للإندماج والتضامن بشراكة مع منظمة جمع شمل الصحراويين الملكين عبر العالم ببلدة بيزوصو بمحافظة فاريزي، أمس الأحد، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، تخللته باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

اللقاء كان مناسبة للتذكير بالمحطات التاريخية والبطولية، التي شكلت تاريخ المغرب، وذاكرته وذلك من خلال العرض الوثائقي ، الذي صفق له الحضور ،وأجمع المشاركون على دعمهم لقضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالانخراط في مسيرة البناء والنماء والوحدة وترسيخ أسس مجتمع ديمقراطي حداثي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وقف الحضور ورددوا النشيد الوطني المغربي والإيطالي أمام الشاشة الاستعراض بداخل القاعة، كما تخلل هذا الحفل، أجواء احتفالية مغربية ورفعوا العلم المغربي على ايقاع مجموعة من الأغاني الخالدة للمسيرة الخضراء، وكذلك خطابات جلالة المغفور له ،الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، أكد القنصل العام للمملكة بميلانُـو، محمد الأكحل ، أن الإحتفال بهذا الحدث الغني برموز ودروس الوطنية يهدف إلى تقريب هذه الملحمة المجيدة من الأجيال الحالية وربط الماضي المجيد للمملكة بحاضرها ومستقبلها.

كما يروم تخليد هذه الذكرى، وفقا للدبلوماسي، تسليط الضوء على مغربية الصحراء ووجاهة مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، تحت سيادة المملكة، الخيار الوحيد لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأبرز ذ/ الأكحل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بنفس التفاني والإرادة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال رئيس جمعية رابطة الجالية المغربية للإندماج والتضامن شمال إيطاليا عبد القادر متعبد أن هذا الإحتفال يجسد عمق واستمرار روابط الولاء التي توحد كافة المغاربة بالعرش العلوي المجيد، مشيرا إلى أن المغرب يظل متشبتا بالسلام والحوار لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي يهدف إلى عرقلة تنمية المنطقة وخلق بؤرة توتر في قارة إفريقية لا تتحمل المزيد من الانقسامات. وأشار إلى أنه من خلال هذا التظاهرة الاحتفالية، تثبت الجالية المغربية مرة أخرى تمسكها ببلدها الأم، وعزمها على الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن تعبئتها المستمرة من أجل النهوض بالمغرب كبلد صاعد ورائد في الفضاء الأفرو-متوسطي.

وعرف هذا اليوم الاحتفالي، على الخصوص، حضور عمدة بلدية بيزوصو، والنائب عن المقاطعة . وخلال هذه الفعاليات، حرص المشاركون من أبناء الجالية المغربية، بمختلف فئاتهم العمرية، على التعبير عن تشبثهم الراسخ ببلدهم المغرب، وتجديد التأكيد على دعمهم الدائم لجميع قضاياه العادلة واستعدادهم للدفاع باستماتة عن وحدته الترابية

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