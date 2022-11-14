انفجار إسطنبول.. سائحتين مغربيتين ضمن الجرحى

2022-11-14 / 09:12
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هبة بريس

أفادت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، مساء اليوم الأحد، بوجود سائحتين مغربيتين ضمن الجرحى ضحايا حادث الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول.

وذكر بلاغ للقنصلية أنه “فور توصلها بهذه المعلومات، توجهت مصالحها للمستشفيات المعنية قصد الاطمئنان والوقوف على حالة المواطنة الأولى، والتي تعرضت لكسور في رجليها، حيث تخضع حاليا لعملية جراحية في إحدى المستشفيات المحلية”، مسجلا أنه تبين أن إصابة المواطنة الثانية لا تستدعي نقلها إلى المستشفى”.

وأضاف المصدر أن القنصلية ستظل تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين بإسطنبول واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن البعثة القنصلية قامت، إثر حادث الانفجار، بتعبئة كافة أطرها من أجل تتبع ومواكبة وضعية المواطنين المغاربة المتواجدين بمدينة إسطنبول، حيث سارعت إلى التواصل مع السلطات التركية المختصة.

وأهابت القنصلية العامة بكافة المواطنين المغاربة، أنه قد تم إحداث خلية أزمة إلى جانب وضع أرقام هاتفية رهن الإشارة من أجل التواصل والاستفسار. كما تدعو القنصلية المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

يذكر أنه يمكن التواصل مع خلية الأزمة على الأرقام التالية (0537676350) أو (0537676353) أو (0537676251). ومن تركيا (الهاتف والواتساب): (905352067735+).

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