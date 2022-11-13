السعودية تحتجز أمريكيا بسجن سياسي

هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام، إن السلطات السعودية اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصل يمني، وأودعته في سجن ذهبان السياسي قرب مدينة جدة، غرب البلاد.

وأوضحت مواقع أمريكية، أن المواطن محمد سالم (63 عاما)، كان يؤدي مناسك العمرة برفقة اثنين من أبنائه، قبل أن يدخل في سجال مع رجل شرطة.

وبحسب الوكالة، فإنه بعد السجال مع الشرطي، اقترب اثنان عرفا عن نفسهما بأنهما من ليبيا، وسألا محمد سالم عما جرى، ليرد بغضب “لولا مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد”، ليتضح لاحقا أنهما عميلان سريان، ويتم اعتقاله.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن محام لأسرة محمد سالم، قوله إن الأخير احتجز مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتم تحويله إلى سجن ذهبان المخصص للسياسيين، والمتهمين بقضايا إرهاب.

ولم ترد السلطات السعودية والسفارة الأمريكية في الرياض على طلب “فرانس برس” للتعليق على الأمر.

وقال المحامي عبدالله مغني من ولاية ميتشيغان، إن السفارة الأميركية زودت أسرة سالم بقائمة محامين يمكنهم العمل على قضيته، لكن أحدا منهم لم يوافق على استلام القضية بعد.

ولا يعرف أقارب سالم ما إذا كانت السلطات السعودية وجهت إليه اتهامات أم لا.

وازداد قلق أسرة سالم منذ نقله إلى مركز شرطة ذهبان المركزي، حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت مزاعم التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء والجلد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0