الحسيمة ..السجن النافذ 4 أشهر لطبيب “مرتشي “
هبة بريس - الحسيمة
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، إدانة طبيب يعمل بأحد المستشفيات العمومية بالمدينة، بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم .
ووجهت للضنين تهمة “الارتشاء ” وصنع شهادة طبية تتضمن معطيات كاذبة ، كما تمت متابعة حارس أمن خاص يعمل بذات المؤسسة الاستشفائية بتهمة الوساطة .
جدير بالذكر أن عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة، كانت قد أوقفت الطبيب المتهم، زوال الثلاثاء، 11 أكتوبر الماضي، لتورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
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15 تعليقات
لا للسيبة لا حولا ولا قوة اِلا با اِلله
كل مرتشي كيفما كان طبيب او ممرض او اي كان يجب الصرامة و اعفائه نهائيا و عدم الترخيص بمزاولة المهنة مرة اخرى صاف هدشي كثار بزاف فهاد البلاد
هدا عكس معاهم بغاو يقصمو معاه شي واليما مبغاش وهما يصوبنوه حيت كولشي شفار غير كاين لي كايمشي معاهوم ولي مبغاش يقلبو ليه على سبة
بحالهم بحال الدولة تايبان ليهم المواطن هو الحل و زيد عليهم وحداخرين تيكونوا في الطريق
لا حول ولا قوه الا بالله
راه غالبيتهم تيشدو الرشوة في جميع المستشفيات و….
الحسيمة صافي غي الحسيمة هي ليفيها الرشوة الله يعطينا وجهكم سيروا طنجة نشوفوا الرشوة والرباط والدار البيضاء ومراكش ووووو ولا حطين غي على المدن التي تطالب بحقوقها
الله يهدينا جميعا
راه المغرب كاملو بحال هاكا ماشي غير في الحسيمة فقط
منهم عداد
واش هاد الأطباء ديال اخر الزمان مبغاوش احشمو
الطمع طاعون، إنسان يقدر يكون عندو 5000د حلالا طيبا، وتغريه نفسه ويدخل عليها 50 حرام
اللهم ارزقنا القناعة وراحة البال . وأبعد عنا الحرام ما ظهر وما بطن . لا حول ولا قوه الا بالله
الرشوة والزبونية متجذرين وراسخين في اعماق البلاد ممكن انخفظت الامور شيءا ما اما ان تندثر فمن المستحيلات والزبونية أقبح من الرشوة .مع الاسف كل من يريد الذهاب الى مكان عمومي او لما لا خصوصي داءما يبحث هل من تدخل هناك او يعرف احد هناك رغم انه من حقه هذا المراض مع الاسف عضال صعب الشفاء منه
الله يرزقنا القناعة والبركة في الرزق والحلال آمين يارب