بعد عقد القران.. والد حسام حبيب: “بدعيلهوم يجيبولي حفيد صغير”

2022-11-12 / 15:46
0
هبة بريس - وكالات

أعرب حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، اليوم السبت، عن سعادته بعودة نجله إلى طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب انتهاء أزمتها وخروجها من المصحة التي كانت تعالج داخلها من الإدمان.

وقدّم والد حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” التهاني والمباركات لشيرين ونجله، متمنيًا أن يرزق منهما بحفيد في القريب العاجل، وكتب: “أُبارك لحسام وشيرين وأدعو لهما يجيبولي حفيدًا صغيرًا أفرح به”.

وكانت “شيرين” قد أعلنت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عودتها إلى “حسام”، والاعتذار عن التصريحات المسيئة له، مشيرةً إلى أنهما كانا متعرضين لـ”سحر” لكن تم فكه.

كما أعلنت تنازلها عن كافة القضايا التي أقامتها ضد شقيقها.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من مهرجان مراكش.. رانفير سينغ:”تعرضت للتحرش في البدايات و لديّ جانب مظلم جدا”

من مهرجان مراكش.. رانفير سينغ:”تعرضت للتحرش في البدايات و…

2022-11-12 / 17:23
Photo of انطلاق فعاليات الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

انطلاق فعاليات الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2022-11-12 / 11:24
Photo of شيرين تعلن عقد قرانها على حسام حبيب وتؤكد: حب حياتي

شيرين تعلن عقد قرانها على حسام حبيب وتؤكد: حب…

2022-11-12 / 09:33
Photo of “دريك” يثير غضبا المغاربة بعد الإساءة للمغربيات

“دريك” يثير غضبا المغاربة بعد الإساءة للمغربيات

2022-11-11 / 19:32
Photo of “بستان السفارديم”.. عرض مسرحي إسرائيلي يعرض في المغرب

“بستان السفارديم”.. عرض مسرحي إسرائيلي يعرض في المغرب

2022-11-11 / 13:53
Photo of هل سيغني سعد لمجرد في حفل افتتاح كأس العالم?

هل سيغني سعد لمجرد في حفل افتتاح كأس العالم?

2022-11-11 / 13:10
Photo of عرض مسرحية غنائية إسرائيلية قريبا بالمغرب

عرض مسرحية غنائية إسرائيلية قريبا بالمغرب

2022-11-10 / 21:40
Photo of الأمير مولاي رشيد: “عادت إلينا السينما بكل جمالها في مراكش لإسعادنا جميعا”

الأمير مولاي رشيد: “عادت إلينا السينما بكل جمالها في…

2022-11-10 / 16:27
Photo of بسخرية.. حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين عبد الوهاب

بسخرية.. حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين عبد…

2022-11-10 / 12:52
Photo of بونعيلات رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة

بونعيلات رئيسة للجنة الفيلم بجهة سوس ماسة

2022-11-09 / 23:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق