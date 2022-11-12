نزار بركة

من الداخلة.. نزار بركة يطلق مشروع الطريق السيار نحو الكركرات

2022-11-12 / 11:13
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محمد منفلوطي_هبة بريس

خلال فعاليات النسخة الحادية عشرة من المؤتمر الوطني للطرق التي ستختتم اليوم السبت بمدينة الداخلة، أعلن وزير التجهيز نزار بركة، عن مشروع تمديد وتوسيع المحور الطرقي الرابط بين الداخلة والعركوب على طول 40 كيلومتر تقريبا وبعرض تسعة أمتار ليبلغ بوابة الكركرات.

وأكد نزار بركة، أن هذا المشروع يأتي على هامش المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمدينة الداخلة، تحت شعار: “أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية”، والذي يعد تظاهرة مهنية فريدة من نوعها حيث يشكل فضاء للتواصل واللقاء بين جميع الفاعلين في قطاع الطرق، كما يعرف مشاركة عدد هام من المتخصصين المتميزين في الميدان الذين يبحثون عن تعزيز التعاون والعلاقات وتبادل الآراء ومناقشة التدابير والاتجاهات الفنية الإبداعية في جميع مجالات الطرق للحفاظ على رصيدنا الطرقي والتغلب على تحديات المستقبل، مشددا في الوقت ذاته، على أن المشروع يندرج في سياق تمديد الطريق السريع تزنيت – الداخلة إلى غاية الگرگرات من خلال طريق موسعة من 9 أمتار.

ويذكر، أن مدينة الداخلة تحتضن مابين 10 و12 نونبر الجاري، فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، الذي شارك فيه عدد من وزراء النقل الأفارقة، والذي يتم بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق.

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